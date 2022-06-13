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Общество13 июня 2022 8:32

В Кирове 14 июня пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса останутся десятки горожан
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Плановые отключения пройдут во всех районах города.

Плановые отключения пройдут во всех районах города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После окончания праздников сотни жителей Кирова останутся без электричества. 14 июня по городу пройдут плановые отключения. Об этом информирует АО «Горэлектросеть».

Как обычно, причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования, эксплуатационные работы, а также подключение нового потребителя. Время отсутствие электричества в домах будет разным и может варьироваться от двух до девяти часов. Однако на большинстве адресов работы не займут много времени.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации кировчане могут обратиться по телефону 255-977.

Посмотреть график отключения электричества в Кирове 14 июня 2022 года можно по этой ссылке или на скриншотах ниже.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru