Прогноз погоды в Кирове с 13 по 17 июня: тепло, немного ветрено, гроза среди недели

На неделе кировчанам пригодится зонт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ближайшая неделька выдастся теплой и немного дождливой! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на наступившую неделю с 13 по 17 июня.

Понедельник, 13 июня

Погода будет теплой и солнечной - стабильные +20 градусов днем, солнышко, осадков не будет. Ветра также не ожидается: максимальные порывы составят 3 м/с. Атмосферное давление - 745-746 мм ртутного столба.

Вторник, 14 июня

В первый на неделе рабочий день погода не подведет: +22 градуса, пасмурно, но осадков опять-таки не предвидится. Сильного ветра не ожидается: порывы могут составить до 6 м/с. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.

Среда, 15 июня

Обязательно возьмите с собой зонтики: будет гроза. Начнется она с 15 часов и продлится практически до самой ночи, сменившись слабым дождем в 21.00. Температура воздуха днем составит +24 градуса, с началом непогоды она упадет до +21, а после - до +19 градусов. Поднимется сильный ветер: порывы составят до 10 м/с. Атмосферное давление - 743-745 мм ртутного столба.

Четверг, 16 июня

В этот день осадков не обещается, но погода будет пасмурной. Воздух прогреется, максимум, до +21 градуса в течение дня. Сильного ветра практически не будет: ожидаются порывы до 7 м/с. Атмосферное давление - 743 мм ртутного столба.

Пятница, 17 июня

Температура воздуха в течение дня поднимется до +20 градусов. Погода будет преимущественно солнечной, однако в полдень ожидается небольшой дождь, который вскоре прекратится. Возможны порывы ветра до 7 м/с. Атмосферное давление - 743 мм ртутного столба.