Чепчанину, который спас двоих детей из горящей квартиры, вручили награду

Медаль герою вручил врио губернатора Александр Соколов. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Жителю Кирово-Чепецка, который спас из огня двух детей, вручили медаль «За спасение погибавших». Об этом сообщает местная горадминистрация.

История произошла два года назад: в одной из квартир дома по улице Первомайской вспыхнул огонь. Внутри находились только два ребенка, оба родителя находились на работе. Первой дым заметила соседка, которая принялась звать на помощь. Иван Тимшин, проходивший мимо, откликнулся на призыв. Молодой человек сумел выбить дверь квартиры, практически вслепую добраться до ванной, где прятались дети, и вывести их наружу. В результате происшествия никто не пострадал.

Указом Президента РФ от 20 января 2022 года Ивана Тимшина наградили медалью «За спасение погибавших».10 июня врио губернатора Александр Соколов вручил награду герою.