Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2022 14:02

В Кирове 16 родителей наказали за плохое воспитание детей

Некоторые из взрослых заплатили штраф
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая сумма наложенных штрафов составила почти шесть тысяч рублей.

Общая сумма наложенных штрафов составила почти шесть тысяч рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Первомайском районе состоялось очередное заседание КДН. Как сообщает горадминистрация, на нем рассмотрели 27 дел, 19 из них - в отношении взрослых.

К примеру, двое родителей заплатили штраф за своих пьяных детей - по 1500 рублей на каждого. Меры принимались и к несовершеннолетним. Так, четверо подростков сбежали из дома, а одна девочка похитила из соседнего дома чужой велосипед и довольно долго не возвращала его назад.

Всего общая сумма наложенных штрафов составила 5,7 тысячи рублей. Специалисты проведут индивидуальную профилактическую работу с детьми и их семьями.