В Кирове 16 родителей наказали за плохое воспитание детей

Общая сумма наложенных штрафов составила почти шесть тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Первомайском районе состоялось очередное заседание КДН. Как сообщает горадминистрация, на нем рассмотрели 27 дел, 19 из них - в отношении взрослых.

К примеру, двое родителей заплатили штраф за своих пьяных детей - по 1500 рублей на каждого. Меры принимались и к несовершеннолетним. Так, четверо подростков сбежали из дома, а одна девочка похитила из соседнего дома чужой велосипед и довольно долго не возвращала его назад.

Всего общая сумма наложенных штрафов составила 5,7 тысячи рублей. Специалисты проведут индивидуальную профилактическую работу с детьми и их семьями.