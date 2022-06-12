В Кировской области ищут мужчину, без вести пропавшего в апреле

Если вы знаете, где находится пропавший мужчина, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего еще в апреле. Александра Рябева в последний раз видели 29 апреля 2022 года. С тех пор информации о его местонахождении нет. Возможно, он может находиться в Демьяново или Лальске.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру 38 лет, его рост 180 см, худощавого телосложения, у него светлые волосы и рыжая борода. Во что был одет мужчина на момент исчезновения, неизвестно.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Александра, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.