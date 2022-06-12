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Общество12 июня 2022 10:20

В Нововятском районе обработка борщевика пройдет на 18 территориях

На местах разрастания сорняка работы проведут в два этапа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая площадь территорий, которые обработают в Нововятском районе, составляет 206 тысяч квадратных метров. Фото: admkirov.ru

Общая площадь территорий, которые обработают в Нововятском районе, составляет 206 тысяч квадратных метров. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается борьба с борщевиком Сосновского. На днях подрядчик приступил к обработке территорий в Нововятском районе, сообщает горадминистрация.

10 июня работы стартовали в микрорайоне Радужный, на тропе здоровья в лесном массиве. Специалисты уничтожают опасные растения с помощью гербицидов. Такой способ выбирается, если рост борщевика составляет не менее 40 см.

Всего в Нововятском районе обработают 18 территорий. На участках, где сорняк разросся, работы проведут в два захода. Стоит отметить, что борьбу с борщевиком ведут во всех районах города согласно заключенным муниципальным контрактам.