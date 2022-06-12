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Общество12 июня 2022 9:01

В Вятскополянском районе выявили новый случай заболевания бешенством

На территории неблагополучных населенных пунктов установлен карантин
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Заболевание выявили у кота, живущего в одной из деревень района.

Заболевание выявили у кота, живущего в одной из деревень района.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Вятскополянском районе установили карантин по бешенству. Об этом сообщает управление ветеринарии Кировской области.

Эпизоотическим очагом стала деревня Кушак. Как сообщает ведомство, на ее территории выявили заболевшего бешенством кота. В населенном пункте установлен карантин Указом Губернатора Кировской области от 09.06.2022 № 16.

Управление ветеринарии по региону также сообщает, что на данный момент в этом районе насчитывается два неблагополучных пункта по бешенству животных. Первым пунктом стало село Ершовка. Специалисты проводят мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания.