В Вятскополянском районе выявили новый случай заболевания бешенством

Заболевание выявили у кота, живущего в одной из деревень района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Вятскополянском районе установили карантин по бешенству. Об этом сообщает управление ветеринарии Кировской области.

Эпизоотическим очагом стала деревня Кушак. Как сообщает ведомство, на ее территории выявили заболевшего бешенством кота. В населенном пункте установлен карантин Указом Губернатора Кировской области от 09.06.2022 № 16.

Управление ветеринарии по региону также сообщает, что на данный момент в этом районе насчитывается два неблагополучных пункта по бешенству животных. Первым пунктом стало село Ершовка. Специалисты проводят мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания.