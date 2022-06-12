В Афанасьевском районе запретили проезд транспорта по мосту через Каму

Движение по мосту ограничили для любого вида транспорта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Афанасьевском районе ограничили движение по мосту через реку Кама. Об этом сообщает местная администрация в своем паблике.

По данным ведомства, по состоянию на 11 июня в уровень воды в реке составил 266 см от нулевого поста. В связи с этим проезд по наплавному мосту у поселка Камский Пашинского сельского поселения запретили для любого вида транспорта. При этом для пешеходов движение не ограничили.

Администрация Афанасьевского района также сообщает, что ограничен проезд по наплавному мосту у деревни Светлаковы Борского сельского поселения. Из-за подтопления дамбы проехать по переправе сможет только транспорт с высокой посадкой.