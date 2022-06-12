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Общество12 июня 2022 7:49

В Афанасьевском районе запретили проезд транспорта по мосту через Каму

На реке зафиксировали подъем уровня воды
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение по мосту ограничили для любого вида транспорта.

Движение по мосту ограничили для любого вида транспорта.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Афанасьевском районе ограничили движение по мосту через реку Кама. Об этом сообщает местная администрация в своем паблике.

По данным ведомства, по состоянию на 11 июня в уровень воды в реке составил 266 см от нулевого поста. В связи с этим проезд по наплавному мосту у поселка Камский Пашинского сельского поселения запретили для любого вида транспорта. При этом для пешеходов движение не ограничили.

Администрация Афанасьевского района также сообщает, что ограничен проезд по наплавному мосту у деревни Светлаковы Борского сельского поселения. Из-за подтопления дамбы проехать по переправе сможет только транспорт с высокой посадкой.