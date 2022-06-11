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Общество11 июня 2022 14:38

С 10 июня в Кировской области откроются еще шесть загородных детских лагерей

Это связано с высоким спросом родителей на путевки
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
10 июня детей начнут принимать в трех загородных лагерях

10 июня детей начнут принимать в трех загородных лагерях

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области рекомендовали к открытию еще шесть детских загородных лагерей. Об этом стало известно на межведомственной комиссии по отдыху и оздоровлению детей.

Решение принято в связи с высоким спросом жителей на путевки. Так, 10 июня детей начнут принимать в лагерях «СоулТрэйн», «Березка» и «Мир». Затем 11 июня работу начнут «Орленок» и «Весна», а 12 июня - «Живая вода».

Уточняется, что основные требования к детским лагерям - это безопасность и качественное питание. Кроме того, учреждения проходят проверки Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии.