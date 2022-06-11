В микрорайоне Радужный ограничат движение из-за замены участка теплосети

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В микрорайоне Радужный до 18 июня будет ограничено движение транспорта. Речь идет об участке на улице Школьной. Как уточнили в администрации города, перекроют одну из полос проезжей части напротив дома №2. Такие меры связаны с работами на теплосетях.

Кроме того, в Кирове до конца года ограничат движение по улицам Павла Корчагина и Проезжей. С 13 июня по 20 декабря там пройдет капремонт круговой развязки.

Напомним, что 12 июня 2022 года в городе перекроют несколько улиц. Также изменятся маршруты общественного транспорта. Подробнее о схеме движения автобусов и троллейбусов в День города можно узнать здесь.