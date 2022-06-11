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Происшествия11 июня 2022 12:08

Под Котельничем снова загорелась свалка древесных отходов

Пожар произошел на территории частного предприятия в деревне Пузыренки
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На пилораме в деревне Пузыренки вспыхнули древесные отходы. Фото: vk.com/vkotle

На пилораме в деревне Пузыренки вспыхнули древесные отходы. Фото: vk.com/vkotle

В пятницу, 10 июня, в Кировской области загорелась пилорама. Пожар произошел в 13.20 в Котельничском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, возгорание заметили на территории частного предприятия в деревне Пузыренки.

Уточняется, что на участке вспыхнули отходы лесопиления. Кроме того, у здания пилорамы обгорела стена на площади 15 квадратных метров. С огнем боролись три пожарных расчета. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Напомним, что это не первый случай, когда в Котельничском районе горят свалки древесных отходов. Так, в январе местные жители сообщили о пожаре, который длился более пяти суток.