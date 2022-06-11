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Общество11 июня 2022 11:12

В Кирове на массовых мероприятиях в День города запретили продавать алкоголь

За соблюдением требования будут следить сотрудники УМВД
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Кировчан предупредили о запрете розничной продажи алкоголя на массовых мероприятиях 12 июня

Кировчан предупредили о запрете розничной продажи алкоголя на массовых мероприятиях 12 июня

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 12 июня, кировчане не смогут приобрести алкогольные напитки во время праздничных мероприятий в честь Дня города. Постановление подписал глава администрации Кирова Дмитрий Осипов.

Требование объясняется законом Кировской области. Согласно документу в местах проведения культурно-массовых, развлекательных, спортивных и физкультурно-оздоровительных событий запрещается розничная продажа спиртного. При этом в барах, кафе и ресторанах горожане по-прежнему смогут приобрести алкоголь.

Напомним, что в День города в Кирове будут работать 25 развлекательных площадок. Центральной из них станет Театральная площадь. Там состоятся караоке-фестиваль, танцевальный вечер, различные мастер-классы, праздничный концерт и фейерверк.