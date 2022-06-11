Прогноз погоды c 11 по 13 июня в Кирове: будет облачно и прохладно

В выходные днем воздух будет прогреваться до 14...+21 градуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В праздничные выходные синоптики прогнозируют пасмурную и прохладную погоду. Также в Кирове ожидается усиление ветра. Воздух в дневное время будет прогреваться до 14...+21 градуса. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на 11, 12 и 13 июня.

Суббота, 11 июня

Утром в городе будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +14 градусов. Днем ожидается пасмурная погода без осадков. Столбик термометра поднимется до +16. Вечером в Кирове похолодает до +8. Ветер с северо-западного сменится на северный со скоростью 5-12 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Воскресенье, 12 июня

В первой половине дня на улице по-прежнему будет облачно с прояснениями. Температура воздуха достигнет +10…+14 градусов. Днем в Кирове потеплеет до +15…+17. Вечером в Кирове наступит ясная погода. Ночью ожидается похолодание до +7. В течение суток будет дуть северный и северо-западный ветер с порывами до 6-8 м/с. Атмосферное давление - 746 мм рт. ст.

Понедельник, 13 июня

С самого утра в Кирове прогнозируют солнечную погоду. Столбик термометра окажется на отметке +12…+20 градусов. Днем станет еще на один-два градуса теплее. Ночью в городе вновь будет облачно. Температура воздуха составит +10…+13 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Атмосферное давление станет выше - 747 мм рт. ст.

Напомним, что 12 июня 2022 года в Кирове отпразднуют День города. Для жителей выступит рок-группа и запустят два фейерверка. Подробную афишу мероприятий можно найти здесь. Также кировчан предупредили, что в этот день перекроют некоторые участки улиц и изменятся маршруты общественного транспорта.