В июне в Кирове три дня будет ездить экомобиль, собирающий вторысырье на переработку

Все вторсырье необходимо разделить по видам. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В июне кировчане смогут сдать вторсырье на переработку. Экомобиль, принимающий его, будет курсировать по городу в течение трех дней. Об этом сообщает областное правительство.

11 июня

- 11.00-12.00 - Маршала Конева, 10 (СК «Быстрица»;

- 12.30-13.30 - Монтажников, 38 («Глобус»);

- 14.00-15.00 - Дзержинского, 62 («Глобус»).

18 июня

- 11.00-12.00 - Чистопрудненская, 10 (за ТЦ «RED»);

- 12.30-13.30 - Дворец пионеров (парковка Сурикова/Калинина);

- 14.00-15.00 - Заводская, 6 (спортплощадка).

25 июня

- 11.00-12.00 - площадь Коминтерн;

- 12.30-13.30 - Лепсе, 1 («Глобус»);

- 14.00-15.00 - Комсомольская, 37 («Глобус»).

Кировчане смогут сдать пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, макулатуру, картон, гофрокартон, жесть и алюминий. Все вторсырье необходимо вымыть и рассортировать по видам.