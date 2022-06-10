В июне в Кирове три дня будет ездить экомобиль, собирающий вторысырье на переработку

Все вторсырье необходимо разделить по видам.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В июне кировчане смогут сдать вторсырье на переработку. Экомобиль, принимающий его, будет курсировать по городу в течение трех дней. Об этом сообщает областное правительство.
11 июня
- 11.00-12.00 - Маршала Конева, 10 (СК «Быстрица»;
- 12.30-13.30 - Монтажников, 38 («Глобус»);
- 14.00-15.00 - Дзержинского, 62 («Глобус»).
18 июня
- 11.00-12.00 - Чистопрудненская, 10 (за ТЦ «RED»);
- 12.30-13.30 - Дворец пионеров (парковка Сурикова/Калинина);
- 14.00-15.00 - Заводская, 6 (спортплощадка).
25 июня
- 11.00-12.00 - площадь Коминтерн;
- 12.30-13.30 - Лепсе, 1 («Глобус»);
- 14.00-15.00 - Комсомольская, 37 («Глобус»).
Кировчане смогут сдать пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, макулатуру, картон, гофрокартон, жесть и алюминий. Все вторсырье необходимо вымыть и рассортировать по видам.