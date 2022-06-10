В Кирове на фейерверк и рок-концерт в День города потратят 635 тысяч рублей

Праздничный салют обойдется городскому бюджету в 300 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За главные праздничные мероприятия, организованные в День города, из бюджета Кирова выделят 635 тысяч рублей. Речь идет о выступлении группы «Рок-острова» и праздничном салюте. Информация появилась на сайте госзакупок.

Так, услуги по организации и проведению выступления группы на Театральной площади оценили в 335 тысяч рублей. Запуск праздничного фейерверка - в 300 тысяч рублей. Заказчиком выступил ДК «Космос».

Напомним, эти два мероприятия станут гвоздем праздничной программы, разработанной ко Дню города-2022. Узнать, куда можно сходить в этот день и чем заняться, можно здесь.