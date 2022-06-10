В Кирове в День города на телебашне включат праздничную подсветку

Подсветку на телебашне включают на все значимые праздники. Фото: филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ»

В День города телебашня в Кирове засияет белыми огнями. Об этом сообщает филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ».

Иллюминация будет работать с 21.00 до 01.00. За подсветку ярким белым светом отвечают 36 мощных прожекторов, расположенных на девяти высотных отметках - по четыре фонаря на каждой. Самое нижнее «световое кольцо» расположено на уровне 40 метров от земли, самое высокое - на 180 метров. Стоит отметить, что телебашня является самым высоким объектов города: ее высота равна 197 метрам.

Напомним, что праздничную подсветку традиционно включают на все значимые праздники - Новый год, 1 мая, День города и так далее.