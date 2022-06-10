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Общество10 июня 2022 10:16

В Кирове в День города пройдут «сплошные проверки»

Проверять водителей будут в Ленинском и Октябрьском районах
Алина Сашина
Автоинспекторы будут дежурить на въездах и выездах из областного центра и в пригородных зонах. Фото: ГИБДД Кировской области

Автоинспекторы будут дежурить на въездах и выездах из областного центра и в пригородных зонах. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове 12 июня пройдут «сплошные проверки». Информацию сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в День города в Ленинском и Октябрьском районах. Кроме того, автоинспекторы будут дежурить на въездах и выездах из областного центра и в пригородных зонах.

Вместе с сотрудниками ГИБДД проверять автомобилистов на состояние алкогольного опьянения будут активисты «Ночного Патруля» и представители добровольных народных дружин.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.