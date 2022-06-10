В Кирове на Октябрьском проспекте машина вылетела за ограждение и перевернулась

Машина вылетела за ограждение после столкновения с другим автомобилем. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове на Октябрьском проспекте машина вылетела с дороги после столкновения. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 10 июня, в 11.55. У дома №62 по Октябрьскому проспекту столкнулись две машины - «Лада Приора» и «Лексус». Отечественный автомобиль от удара врезался в дорожное ограждение и перелетел через него, опрокинувшись на крышу. В результате пострадали два человека.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все условия и обстоятельства совершения аварии устанавливаются.