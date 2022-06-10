В Кировской области предприниматель пойдет под суд за гибель рабочего на пилораме

Уголовное дело по факту гибели рабочего рассмотрит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области предпринимателя - владельца пилорамы будут судить за гибель работника. Об этом сообщает СУ СК России по Кировской области.

Трагедия произошла 19 марта в Афанасьевском районе. На одном из предприятий, занимающихся обработкой древесины, 60-летний мужчина получил травму ноги. Он был госпитализирован, но в больнице скончался.

В ходе следствия удалось установить, что работник был травмирован во время распиловки древесины. Но эту работу он делать не должен был, так как не проходил обучение. И эти обязанности не были прописаны в его трудовом договоре.

Предпринимателю предъявлено обвинение в том, что он не обеспечил безопасные условия и охрану труда на предприятии. И допустил не подготовленного сотрудника к выполнению работ, требующих специальной подготовки.

В настоящее время уголовное дело на руководителя предприятия направлено в суд.