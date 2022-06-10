В киосках «Ключ здоровья» за воду можно расплатиться картой

Подробная инструкция по оплате наличными и картой размещена рядом с полостью розлива. Фото: vk.com/vodakirov

Компания «Ключ здоровья» начала монтировать в своих киосках модули безналичной оплаты. Услуга уже доступна в двух точках в Кирово-Чепецке. Об этом сообщили в группе компании в соцсетях.

Рассчитаться за воду картой уже можно в киосках, которые находятся на ул. Молодежной, 5/2 и Мира, 51. Там по-прежнему можно расплатиться и денежными купюрами или монетами.

Для удобства покупателей в компании подготовили подробную инструкцию о том, как произвести безналичную оплату. Документ находится над окном выдачи сдачи, рядом с полостью розлива.

Приобрести воду можно как в свою тару, так и уже розлитую в 5-литровые бутыли.