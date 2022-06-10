В Кировской области три браконьера наловили рыбы на 17 тысяч рублей

Такой улов конфисковали у кировчан в районе Большой Горы. Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

В Кировской области сотрудники линейного отдела транспортной полиции поймали рыбаков-браконьеров на Вятке и Чепце. О двух случаях незаконного лова рыбы рассказали в ведомстве.

Так, во время одного из рейдов инспекторы двух кировчан, ловивших рыбу в районе деревни Большая Гора. Мужчины сетью выловили семь судаков и лещей.

Другой рейд помог пресечь лов рыбы в Зуевском районе на реке Чепце. Там рыбак также использовал сеть. Ему удалось поймать пять язей и лещей.

Общий ущерб природе составил более 17000 рублей.

В отношении всех браконьеров возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 (по первому факту) и ч. 1 (по второму факту) ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного».