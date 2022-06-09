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Общество9 июня 2022 14:59

В Кирове 10 июня пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса останутся жители десятков домов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Время отключений будет варьироваться от двух до восьми часов.

Время отключений будет варьироваться от двух до восьми часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 июня сотни кировчан останутся без электричества. АО «Горэлектросеть» сообщает о плановых отключениях.

Причины отсутствия ресурса в этот день - плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Сроки отключений разнятся и будут составлять от двух до восьми часов. Всего в этот день без электричества останутся жители как минимум 38 домов в разных населенных пунктах и районах Кирова.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам 255-977 (общий), 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов), 529-555 (Нововятский район и заречная часть города).

Посмотреть график отключений электричества 10 июня в Кирове можно по этой ссылке или на скриншоте ниже.

График отключения электричества 10 июня в Кирове. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества 10 июня в Кирове. Фото: geskirov.ru