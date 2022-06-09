В Кирове 10 июня пройдут плановые отключения электричества

Время отключений будет варьироваться от двух до восьми часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 июня сотни кировчан останутся без электричества. АО «Горэлектросеть» сообщает о плановых отключениях.

Причины отсутствия ресурса в этот день - плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Сроки отключений разнятся и будут составлять от двух до восьми часов. Всего в этот день без электричества останутся жители как минимум 38 домов в разных населенных пунктах и районах Кирова.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам 255-977 (общий), 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов), 529-555 (Нововятский район и заречная часть города).

Посмотреть график отключений электричества 10 июня в Кирове можно по этой ссылке или на скриншоте ниже.