Кировские и нововятские футболисты «сцепились» во время матча

Конфликт между игроками произошел прямо во время игры. Фото: архив «КП» Киров.

Во втором туре чемпионата Кировской области по футболу между игроками «Прогресса» и «Нововятича» произошла драка. Все началось из-за стычки двух спортсменов.

В телеграмм-канале «Типичный Киров» сообщается, что в начале второго тайма на поле между парой футболистов начался конфликт. Он быстро перерос в массовую потасовку. После ее окончания, арбитр матча Сергей Марущак показал спортсменам три красные карточки. Однако матч команды доиграли. Он закончился победой «Прогресса» 6:0.

На данный момент неизвестно, кто из футболистов спровоцировал стычку. Выяснилось, что первый удар нанес игрок нововятского клуба.