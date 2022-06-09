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Общество9 июня 2022 13:32

Кировские и нововятские футболисты «сцепились» во время матча

В результате стычки судья удалил с поля трех игроков
Иван Кабанов
Конфликт между игроками произошел прямо во время игры. Фото: архив «КП» Киров.

Конфликт между игроками произошел прямо во время игры. Фото: архив «КП» Киров.

Во втором туре чемпионата Кировской области по футболу между игроками «Прогресса» и «Нововятича» произошла драка. Все началось из-за стычки двух спортсменов.

В телеграмм-канале «Типичный Киров» сообщается, что в начале второго тайма на поле между парой футболистов начался конфликт. Он быстро перерос в массовую потасовку. После ее окончания, арбитр матча Сергей Марущак показал спортсменам три красные карточки. Однако матч команды доиграли. Он закончился победой «Прогресса» 6:0.

На данный момент неизвестно, кто из футболистов спровоцировал стычку. Выяснилось, что первый удар нанес игрок нововятского клуба.