В Кировской области мужчина сел на 3,5 года за кражи, грабежи и избиение

На днях мужчине вынесли приговор за содеянное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободском районе мужчину осудили за кражу батареи, грабежи и избиение. Об этом сообщает областное УМВД.

Минувшим летом полиция задержала жителя Вахрушей, который забрал из квартиры знакомой радиатор отопления. Не украл, а демонстративно сорвал со стены при ней и удалился. Тогда в ходе расследования уголовного дела полиция установила причастность дебошира к другим преступлениям.

Так, у нескольких человек он похитил холодильник, микроволновку, стиральную машину и другую технику, причем некоторые вещи так же открыто вынес из квартир. При этом он избил хозяев холодильника и стиральной машины. Все преступления, к слову, совершались в состоянии алкогольного опьянения, и все награбленное продавалось ради денег на выпивку.

Мужчину в итоге признали виновным в совершении квартирной кражи, пяти грабежей и причинении тяжкого вреда здоровью. Суд вынес приговор: три с половиной года колонии общего режима.