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Общество9 июня 2022 11:46

В Кировской области чужие номера не помогли водителю-мошеннику избежать уплаты налогов

Мужчина поставил на машину номера, которые принадлежали другому должнику
Дарья Ишкова
Машину обнаружили благодаря системе «Дорожный пристав».

Машину обнаружили благодаря системе «Дорожный пристав».

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Слободском районе комплекс «Дорожный пристав» выявил в потоке машин автомобиль должника. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов по Кировской области.

В ходе проверки был обнаружен автомобиль ВАЗ-2107. Оказалось, что его владелец снял номера с чужого авто, которое давно утилизировано. И поставил их на свой автомобиль. Сделал он это для того, чтоб его «семерку» не смогли распознать, так как он имел задолженность по налогам.

Но это ему не помогло. Хитрец не учел, что предыдущий владелец тоже был должником. За ним числятся налоговые задолженности и неоплаченные штрафы на сумму 59 тысяч рублей.

Машина мошенника арестована, помещена на спецстоянку и будет передана на принудительную реализацию.