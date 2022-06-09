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Общество9 июня 2022 10:38

В Кирове летом отремонтируют шесть подземных переходов

Сейчас работы ведут у дома №110 по улице Воровского
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Объект сдадут к середине июня. Фото: admkirov.ru

Объект сдадут к середине июня. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали ремонтировать подземные пешеходные переходы. Как сообщает горадминистрация, реставрации подлежат шесть объектов.

Специалисты приведут в порядок входные группы, стены и крыши переходов. Сейчас работы идут у дома №110 по улице Воровского. Подрядчик демонтирует поликарбонат и старую плитку, чистит металлокаркас. После подготовительного этапа рабочие уложат новую кровлю и проведут косметический ремонт стен в переходе. Объект сдадут к середине июня.

Стоит отметить, что на ремонт шести «подземок» выделили 5,7 миллиона рублей. На эти деньги могут также обновить гидроизоляцию, чтобы переходы не подтапливало в сезон дождей.