В поселке Богородское подросток грабил дома односельчан

Подросток из Богородского проникал в дома односельчан и грабил их. Фото: архив «КП» Киров.

16-летнего жителя поселка Богородское подозревают в кражах собственности местных жителей. Для воровства он неоднократно тайно проникал в чужие дома. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Следствие считает, что подросток совершал преступление несколько раз. На какую сумму несовершеннолетний причинил ущерб хозяевам домов — неизвестно. На данный момент на вора завели уголовные дела по статье «кража с незаконным проникновением в жилище».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.