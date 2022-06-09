Премию «Гордость Вятки» вручили 100 юным кировчанам

Лауреатов поздравили Елена Ковалева и Дмитрий Осипов. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошла церемония награждения номинантов премии «Гордость Вятки». В текущем году ее получения удостоились 100 ребят. Церемония состоялась в ДК «Космос».

Премией «Гордость Вятки» награждаются дети, достигшие особых успехов в учебе, науке, творчестве и спорте. Так, среди номинантов оказались целые хоровые и танцевальные коллективы, уже заработавшие немало наград. К примеру, хор «Капельки» детской музыкальной школы № 4 за полтора года участвовал в восьми престижных музыкальных конкурсах, на которых становился лауреатом I и II степени. Последним из них стал Международный конкурс-фестиваль искусств WOW ART AWARDS, где наш коллектив получил диплом лауреата I степени.

Что касается науки и учебы, то премию получили призеры и победители различных олимпиад, многие - по нескольким предметам.

- Все вы - лучшие! Вы знаете, что к победе ведут трудолюбие, настойчивость и вера в себя. Эти качества помогут вам найти свой путь в жизни и стать успешными. А городская власть, депутаты всегда готовы поддержать активную молодежь, от которой зависят будущее и нашего города, и всей страны. Уверена, что совсем скоро не только родители и педагоги, но и все кировчане будут гордиться вашими победами! - заметила глава города Кирова Елена Ковалева.