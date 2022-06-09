В Кирове 8 школьников получили 100 баллов на ЕГЭ

Основной период сдачи экзаменов продлится до 2 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцатиклассники Кировской области продолжают сдавать единый государственный экзамен. Уже 8 школьников получили 100 баллов. Об этом сообщили в администрации города.

Итоговая аттестация началась 26 мая. В тот день сдавали экзамены по географии, химии и литературе. 7 июня стали известны первые результаты. 100 баллов по химии получили четверо учащихся из гимназии им. А. Грина, лицеев № 21 и № 28.

Максимальный балл по литературе получили четверо ребят из школы № 8, лицея № 21, лингвистической и Вятской православных гимназий.

Напомним, 9 июня пройдет экзамен по обществознанию. 1324 кировских школьников проверят свои знания. В ближайшее время станут известны результаты ЕГЭ по русскому, математике и истории.