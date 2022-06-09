Кировчане выберут нового губернатора 11 сентября 2022 года

Выборы нового главы региона назначены на 11 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области определились с точной датой выборов нового губернатора. Решение приняли на пленарном заседании ОЗС, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно Закону Кировской области, решение о назначении выборов принимается не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до самого дня голосования. Он же, как правило, проводится во второе воскресенье сентября того года, когда полномочия главы региона истекают.

Исходя из этого, выборы нового губернатора Кировской области назначены на 11 сентября 2022 года. Депутаты ОЗС единогласно поддержали решение.

Напомним, ранее мы сообщали, что вместе с новым главой региона кировчане выберут также депутатов кировской гордумы и представительных органов.