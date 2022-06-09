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Общество9 июня 2022 6:00

Из Кирова в Москву можно будет улететь дополнительным рейсом

Он будет выполняться ежемесячно каждого 16 числа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рейсы будут выполняться до октября.

Рейсы будут выполняться до октября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Кирова в Москву запустят дополнительные самолетные рейсы. Об этом сообщает аэропорт «Победилово».

Как известно, дополнительные рейсы «Москва-Киров-Москва» будут выполняться раз в месяц, 16 числа, и просуществуют до октября 2022 года. Посадка в столице будет производиться в аэропорту Домодедово. На маршруте задействуют Airbus A - 321. Известно также, что стоимость одного рейса составит от 3110 рублей.

Рейсы будет выполнять компания «Уральские авиалинии». Билеты кировчане смогут приобрести на сайте авиакомпании.