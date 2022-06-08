Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 13:11

В Кировской области подрядчик нарушил контракт по поставке ноутбуков в школу

Организация должна была поставить оборудование до 1 июня
Дарья Ишкова
Нарушение нашли в средней школе села Среднеивкино.

Нарушение нашли в средней школе села Среднеивкино.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школу Верхошижемского района вовремя не предоставили ноутбуки. Как рассказали в прокуратуре Кировской области, учебное заведение заключило контракт с компанией «Инфосфера».

Подрядчик должен был обеспечить школу оборудованием до 1 июня. Однако поставщик до сих пор не выполнил условия. Нарушение обнаружилось во время проверки исполнения контрактов в сфере закупок.

В итоге руководителю «Инфосфера» внесли представление. Вопрос поставки оборудования находится на контроле прокуратуры.