В Кировской области подрядчик нарушил контракт по поставке ноутбуков в школу

Нарушение нашли в средней школе села Среднеивкино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школу Верхошижемского района вовремя не предоставили ноутбуки. Как рассказали в прокуратуре Кировской области, учебное заведение заключило контракт с компанией «Инфосфера».

Подрядчик должен был обеспечить школу оборудованием до 1 июня. Однако поставщик до сих пор не выполнил условия. Нарушение обнаружилось во время проверки исполнения контрактов в сфере закупок.

В итоге руководителю «Инфосфера» внесли представление. Вопрос поставки оборудования находится на контроле прокуратуры.