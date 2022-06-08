В Кировской области подрядчик нарушил контракт по поставке ноутбуков в школу

Нарушение нашли в средней школе села Среднеивкино.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В школу Верхошижемского района вовремя не предоставили ноутбуки. Как рассказали в прокуратуре Кировской области, учебное заведение заключило контракт с компанией «Инфосфера».
Подрядчик должен был обеспечить школу оборудованием до 1 июня. Однако поставщик до сих пор не выполнил условия. Нарушение обнаружилось во время проверки исполнения контрактов в сфере закупок.
В итоге руководителю «Инфосфера» внесли представление. Вопрос поставки оборудования находится на контроле прокуратуры.