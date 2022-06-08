Кировчане признали улицу Спасскую своим любимым местом в городе

За улицу Спасскую проголосовали почти 1500 человек. Фото: yandex.ru/maps

Кировчане выбрали 10 любимых мест города. На вершине топа расположилась улица Спасская. Результаты сообщает горадминистрация.

В ходе опроса кировчане голосовали за одну, две или три любимых улицы города. В список включили более 20 старых названий. Всего в опросе поучаствовали около семи тысяч человек. Так, за пешеходную улицу Кирова проголосовали 1425 человек, выведя ее на первое место рейтинга.

Следом расположилась улица Казанская - за нее проголосовали 838 человек. На третьем месте оказалась улица Вознесенская (Ленина) с 678 голосами. Далее по списку идут Октябрьский проспект, улицы Московская, Преображенская, Карла Маркса, Воровского, монастырская набережная (ул. Горбачева) и улица Пятницкая.

На основе опросов мэрия сформировала экскурсии по этим улицам. Так, 12 июня состоится автобусная экскурсия по улице Ленина, бывшей Вознесенской, и две пеших - по Спасской и Казанской. 19 июня запланированы экскурсии по улицам Московская, Преображенская, Владимирская (Карла Маркса) и монастырской набережной (Горбачева).