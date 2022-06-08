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Общество8 июня 2022 12:04

В Слободском в конце августа появится памятник Александру Грину

Скульптуру установят ко дню рождения писателя
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Памятник установят в сквере на Соборной площади Слободского. Фото: vk.com/gorslobadm43

Памятник установят в сквере на Соборной площади Слободского. Фото: vk.com/gorslobadm43

В Слободском появится памятник писателю Александру Грину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Монумент установят в конце августа, ко дню рождения Грина. Известно, что памятник отольют из бронзы, и он будет изображать писателя в полный рост. Скульптура расположится в сквере за фонтаном на Соборной площади Слободского. Территорию вокруг планируют также благоустроить.

Напомним, Александр Грин родился и вырос в городе Слободском Кировской области. В регионе каждый год проходят мероприятия, приуроченные к дню рождения писателя. Проводятся они 23-24 августа.