В Кировской области назначен новый руководитель противопожарной службы

Стаж работы Александра Мищихина по направлению противопожарной безопасности – 12 лет. Фото: vk.com/kirovreg43

С 7 июня Александр Мищихин стал руководителем противопожарной службы Кировской области. Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации губернатора Николай Журков.

Родился Александр Мищихин в 1986 году в Кирове. Имеет два высших образования: инженер по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Государственное и муниципальное управление».

Он более 11 лет возглавлял оперативно-аналитический отдел управления защиты населения и территорий. И 12 лет работал по направлению противопожарной безопасности.

Еще Николай Журков отметил, что новый руководитель целеустремленный и ответственный. Требователен к себе и подчиненным. Обладает высокой работоспособностью.