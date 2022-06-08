В 2022 году в Кировской области в ДТП погибло 57 человек

За 5 месяцев сотрудниками ГИБДД было пресечено 165162 нарушения ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

За 5 месяцев 2022 года в Кировской области в авариях уже погибло 57 человек и 620 получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число травмированных в ДТП сократилось, однако количество погибших выросло. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ГИБДД отмечает, что в областном центре ситуация более напряженная: число пострадавших и погибших увеличилось. Всего на улицах Кирова погибло 8 человек и 310 получили травмы.

Больше всего летальных происшествий случилось в Кирове, а также в Афанасьевском, Омутнинском, Юрьянском, Орловском, Слободском, Кирово-Чепецком, Шабалинском и Кикнурском районах.

Самое распространённое ДТП – столкновение транспортных средств. Смертельные аварии чаще всего случались из-за выезда на «встречку». В таких ДТП погибло 30 человек, 116 человек отделались травмами разной тяжести. Пьяные водители спровоцировали 48 аварий. В них погибло 9 человек, еще 82 получили травмы.

По итогам пяти месяцев 2022 года в регионе было пресечено 165162 нарушения ПДД:

- 97850 скоростного режима;

- 1557 связанных с выездом на встречную полосу.

71,5% правонарушений было выявлено с помощью фото-видеофиксации. Сотрудники ГИБДД задержали 1445 пьяных или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей.