В Кирове ГАЗ врезался в троллейбус: пострадала женщина

Машина двигалась задним ходом и врезалась в троллейбус, очевидно, не заметив его. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове столкнулись ГАЗ и троллейбус. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 7 июня в 15.22. У дома №50 по улице Щорса ГАЗ, сдавая назад, врезался в проезжающий троллейбус. Возможно, водитель отвлекся и не заметил машину. В салоне троллейбуса на тот момент находились пассажиры. Так, травмы получила 42-летняя женщина.

Как сообщает Госавтоинспекция Кировской области, это ДТП стало единственным, произошедшим за минувшие сутки на дорогах нашего региона.