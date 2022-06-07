В Кирове объявили метеопредупреждение из-за гроз и сильного ветра

Порывы северо-западного ветра в Кирове могут достигать 14-19 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное МЧС объявило в Кирове метеопредупреждение из-за сильных дождей. Кроме того, порывы северо-западного ветра могут достигать 14-19 м/с. Также возможны грозы.

По информации Кировского ЦГМС, осадки ожидаются в течение дня 7 июня и ночью 8 июня. Ливни прогнозируют не только в областном центре, но и местами по области.

Водителям напоминают, что в непогоду необходимо быть осторожнее на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Помимо этого, при сильном ветре и дожде кировчанам рекомендуют не подходить к рекламным щитам, деревьям и оборвавшимся проводам, по возможности укрыться в здании.