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Происшествия7 июня 2022 12:39

В Кирове объявили метеопредупреждение из-за гроз и сильного ветра

Осадки ожидаются 7 и 8 июня
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Порывы северо-западного ветра в Кирове могут достигать 14-19 м/с

Порывы северо-западного ветра в Кирове могут достигать 14-19 м/с

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное МЧС объявило в Кирове метеопредупреждение из-за сильных дождей. Кроме того, порывы северо-западного ветра могут достигать 14-19 м/с. Также возможны грозы.

По информации Кировского ЦГМС, осадки ожидаются в течение дня 7 июня и ночью 8 июня. Ливни прогнозируют не только в областном центре, но и местами по области.

Водителям напоминают, что в непогоду необходимо быть осторожнее на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Помимо этого, при сильном ветре и дожде кировчанам рекомендуют не подходить к рекламным щитам, деревьям и оборвавшимся проводам, по возможности укрыться в здании.