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Происшествия7 июня 2022 10:48

Житель Кумен несколько месяцев наносил побои своей падчерице

На подозреваемого завели уголовное дело
Иван Кабанов
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: kirov.sledcom.ru

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: kirov.sledcom.ru

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбудили уголовное дело на 47-летнего жителя поселка Кумены. Он избивал свою падчерицу несколько месяцев.

Следствие считает, что мужчина издевался над девочкой с декабря 2021 года по май 2022. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетней». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Недавно мы писали, что в Кировской области за подобное преступление осудят женщину, целый год избивавшую свою дочь. Жительница Уржумского района признала свою вину. Расследование уголовного дела завершили. Виновной грозит от трех до семи лет лишения свободы.