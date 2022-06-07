На кировских подростков завели уголовное дело за попытку продать запрещенное вещество

Полиция задержала одного подростка в Демъяново. Фото: Архив «КП»—Киров.

18 и 16-летних жителей Кировской области подозревают в перевозе запрещенного вещества для продажи. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Кировской области.

Следователи выяснили, что преступники действовали сообща. Подростки приехали в Киров, купили «порошок» и решили его продать. Для сбыта 16-летний подозреваемый уехал в пгт. Демьяново. Совершить задуманное у него не вышло. В поселке несовершеннолетнего задержали сотрудники полиции и изъяли наркотик.

Лузский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбудил на молодых людей уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц в значительном размере». Следователи изучают все обстоятельства произошедшего.