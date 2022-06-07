Большинству пострадавших помощь оказали на месте. Фото: vk.com/medkirovru

Почти 800 участников Великорецкого крестного хода обратились за медицинской помощью в процессе шествия. Об этом сообщает областной Минздрав.

Так, большая часть жалоб связана с мелкими травмами. С ними к медикам обратился 451 человек. Еще 320 паломникам потребовалась помощь в связи с различными заболеваниями. 22 участника шествия пострадали от укусов клещей. Всем оказали медицинскую помощь на месте, однако 14 человек пришлось госпитализировать - в том числе одного ребенка с аппендицитом. Пятерых пострадавших доставили в Региональный сосудистый центр Кировской областной клинической больницы.

На данный момент Великорецкий крестный ход близится к завершению. Согласно расписанию, сегодня, 7 июня, паломники вышли из Великорецкого в Медяны, откуда двинутся в Мурыгино. В Киров шествие прибудет 8 июня.