В Кирове городской пляж планируют открыть к 20 июня

На пляже планируют установить кабинки - душевые и для переодевания, зонты от солнца и скамейки. Фото: архив «КП»-Киров

Городской пляж у старого моста планируют открыть к 20 июня. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Управление дорожной и парковой инфраструктуры начинает подготавливать пляж к купальному сезону. Перед открытием пробы песка и воды из Вятки будут отправлены на экспертизу. С территории уберут мусор и проведут противоклещевую обработку.

На пляже планируют установить кабинки - душевые и для переодевания, зонты от солнца и скамейки. Еще будут размещены туалетные кабинки. Зоны купания для детей и взрослых оградят буйками. Во время работы пляжа будут дежурить спасатели и медик. А через реку Сандаловка для удобства отдыхающих установят мостик.

Администрация города планируется завершить подготовку к 20 июня.

Напомним, что купание в непроверенных местах и на диких пляжах может быть опасно для жизни. Родителям не следует отпускать детей на водоемы без присмотра.