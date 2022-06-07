Кировчанам объяснили, кто и как будет платить за отопление в мае

Начисление платы будет зависеть от наличия общедомового прибора учета тепловой энергии в домах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанам рассказали, как будет начисляться плата за отопление в мае. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, если дом оборудован счетчиком учета тепловой энергии, то сумму начислят по его показаниям, и она будет фигурировать в июньских квитанциях. Стоит отметить, что показания общедомовых приборов в мае зафиксированы на 24 число. Жители домов, где отопление включали повторно, будут платить за «второй сезон» в июле.

Если же дом не оборудован общедомовым прибором учета, то в июне его жильцы не будут платить за майское отопление. Напомним, в случае отсутствия счетчика плата начисляется по нормативу, а это значит, что жители домов заплатят за несколько теплых дней как за целый месяц.