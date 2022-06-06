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Общество6 июня 2022 15:28

В Кировской области МРОТ и прожиточный минимум выросли на 10%

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 13 504 рубля
Дарья Ишкова
Для пенсионеров прожиточный минимум составил 10 725 рублей.

Для пенсионеров прожиточный минимум составил 10 725 рублей.

Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 июня 2022 года в Кировской области увеличился минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии. Они выросли на 10%. Об этом сообщили в правительстве региона.

Теперь, в Кировской области прожиточный минимум на одного человека составляет 12 388 рублей. Для трудоспособных граждан - 13 504 рубля, пенсионеров - 10 725 рублей, а для детей 12 690 рублей.

Напомним, что в 2021 году прожиточный минимум в области выходил на душу населения — 11 262 рубля. Для трудоспособного населения — 12 276 рублей, пенсионеров — 9 750 рублей, детям было положено 11 536 рублей.