В Кировской области МРОТ и прожиточный минимум выросли на 10%

Для пенсионеров прожиточный минимум составил 10 725 рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 июня 2022 года в Кировской области увеличился минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии. Они выросли на 10%. Об этом сообщили в правительстве региона.

Теперь, в Кировской области прожиточный минимум на одного человека составляет 12 388 рублей. Для трудоспособных граждан - 13 504 рубля, пенсионеров - 10 725 рублей, а для детей 12 690 рублей.

Напомним, что в 2021 году прожиточный минимум в области выходил на душу населения — 11 262 рубля. Для трудоспособного населения — 12 276 рублей, пенсионеров — 9 750 рублей, детям было положено 11 536 рублей.