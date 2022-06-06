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Общество6 июня 2022 12:53

10 июня ж/д переезд на Карла Маркса временно закроют

Движение будет приостановлено с 10:00 до 18:00
Дарья Ишкова
На участке будут проводиться ремонтные работы.

На участке будут проводиться ремонтные работы.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Железнодорожный переезд на улице Карла Маркса 10 июня будет закрыт для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Движение перекроют с 10:00 до 18:00 часов. На участке будут проводить ремонт железнодорожного пути. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при составлении маршрутов.

Напомним, что также 8 июня в Кирове перекроют ряд улиц. Связано это с возвращением Великорецкого крестного хода.