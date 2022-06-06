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Здоровье6 июня 2022 11:58

В Кировской области за прошедшие сутки 14 человек заразились COVID-19

За неделю было выявлено 102 случая
Дарья Ишкова
4 человека находится на ИВЛ.

4 человека находится на ИВЛ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 14 жителей региона. С выздоровлением выписалось 30 пациентов, 2 человека были госпитализированы. На 3 июня первым компонентом привились 810 932 человек. Полностью вакцинацию прошли 778 236 жителей. Эти данные опубликовали на сайте «стопкоронавирус.рф».

В телеграм канале правительства Кировской области сообщили данные за прошедшую неделю. Было выявлено 102 случая заражения COVID-19. Выписано с выздоровлением 172 человека. Продолжают лечение в инфекционных стационарах 256 пациентов, на дому еще 1005. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 46 больных, 4 человека на ИВЛ. По данным сайта «стопкоронавирус.рф» скончалось 2 человека.

За все время пандемии в Кировской области скончалось 1047 человек. Полностью выздоровели от коронавируса более 151 тыс. жителей региона.