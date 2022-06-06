В Кировской области 3 июня во время пожара погиб 57-летний мужчина

Предположительно пожар случился из-за непотушенной сигареты. Фото: kirov.sledcom.ru

Следственный комитет Кировской области проводит проверку по факту пожара, в котором погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

3 июня днем в поселке Лебяжье загорелся один из домов. По предварительной информации, пожар мог случиться из-за непотушенной в пьяном состоянии сигареты. В результате происшествия 57-летний хозяин дома погиб.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Следственный комитет региона напоминает жителям: быть внимательнее и соблюдать правила пожарной безопасности.