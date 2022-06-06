В Кировской области с 3 по 5 июня в ДТП пострадало 11 человек

Было задержано 24 пьяных, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя, и 20 без прав. Фото: ГИБДД Кировской области

За прошедшие выходные, с 3 по 5 июня, в Кировской области произошло 7 автомобильных аварий, в которых пострадало 11 человек. Четыре ДТП случились в Кирове, 7 человек получили травмы. Еще три аварии произошли в Афанасьевском, Оричевском и Омутнинском районах, в них пострадало 4 человека.

За эти дни сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли 1835 нарушений ПДД. Было задержано 24 пьяных, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя, и 20 без прав.

ГИБДД Кировской области напоминает о недопустимости вождения в пьяном виде. Наказание за это штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет.