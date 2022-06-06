Прогноз погоды в Кирове с 6 по 10 июня: прохладно и дожди

В первой половине недели синоптики обещают дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предстоящая рабочая неделя будет дождливой и не особо теплой. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю с 6 по 10 июня.

Понедельник, 6 июня

Температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+19 градусов. В течение всего дня синоптики прогнозируют дождь. Ветер будет почти незаметным - до 1,5 м/с. Атмосферное давление будет плавно падать в течение дня с 746 до 741 мм ртутного столба.

Вторник, 7 июня

Погода будет пасмурной и дождливой. Воздух днем прогреется только до +16 градусов. Северный ветер усилится до 4-5 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться - до 738 мм ртутного столба.

Среда, 8 июня

Погода будет пасмурной! Но дождь синоптики прогнозируют только утром. Температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Ветер начнет стихать: порывы составят максимум 2 м/с. Атмосферное давление начнет расти – до 745 мм ртутного столба.

Четверг, 9 июня

Погода обещает быть облачной, но без осадков. Синоптики обещают потепление до +20 градусов. Сильного ветра вновь не обещается, возможны порывы до 2 м/с. Атмосферное давление в течение всего дня останется неизменным - 745 мм ртутного столба.

Пятница, 10 июня

Температура наконец будет выше +20 градусов! Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Термометры покажут отметку в +22 градуса днем и +16 - вечером. Западный ветер не превысит 3 м/с. Атмосферное давление не изменится.