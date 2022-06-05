В Омутнинском районе в ДТП загорелся автомобиль «Тойота Тундра»

Авария произошла 5 июня в 13 часов. Фото: ГИБДД Кировской области

В воскресенье, 5 июня 2022 года в Омутнинском районе в результате ДТП загорелся автомобиль. По информации ГИБДД Кировской области, водитель и пассажир этой машины получили травмы.

Инцидент произошел в 13 часов на 767 км федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Тундра» столкнулся с попутным автомобилем «Вольво» с полуприцепом «Крона».

В результате 43-летний водитель и 38-летний пассажир автомобиля «Тойота Тундра» были травмированы.

По факту ДТП проводится проверка.